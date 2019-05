Kotimaa

Nauti lämpimästä nyt – sää viilenee torstaina

Iltapäivällä etelässä ja varsinkin lännessä on helteisen lämmintä. Ukkospilviä kasvaa iltapäivän kuluessa lähinnä sisämaassa. Etelän ohella niiden toinen painopistealue on maan keskiosassa. Pohjoisessa pilvisyys on laajalti runsasta, mutta poutaista.Sää on tavanomaista lämpimämpää. Hyvin lämmin sää ulottuu myös pohjoiseen, ei kuitenkaan Itä- eikä Pohjois-Lappiin asti.Keskiviikkona Etelä-Lappiin leviää lännestä sadealue, paikoin sataa myös pohjoisempana. Sadekuurot ukkosineen painottuvat maan etelä- ja länsiosaan. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla myös idässä ja maan keskivaiheilla. Etelässä ja lännessä on vielä jopa hellettä, idässä ja pohjoisessa on selvästi aiempaa viileämpää.Torstaina Etelä-Pohjanmaan tienoille leviää lännestä sateita. Etelässä puolestaan poutaantuu, samoin pohjoisessa. Hellelukemia ei enää mitata, tilalla on etelässä tavanomainen, maan keski- ja pohjoisosassa laajalti tavanomaista viileämpi sää.Keskiviikkona Euroopan sateisen sään vyöhyke ulottuu Etelä-Norjasta itäiseen Keski-Eurooppaan. Epävakaista on myös Brittiensaarilla, sen sijaan Espanjassa on kuivinta ja aurinkoisinta.