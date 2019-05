Tuomarille lähetettiin postipaketissa kuvottava viesti, toista haukuttiin lahtariämmäksi – ammattiliiton kysely kertoo oikeuslaitoksen häirinnästä Suomessa

Kotimaa

Tuomarille lähetettiin postipaketissa kuvottava viesti, toista haukuttiin lahtariämmäksi – ammattiliiton kysel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maalittamisesta rikos?

Kotiin saapuu postipaketti, jossa on sisällä tuhkaa. Toisesta paketista löytyy ulostetta. Puhelimessa suolletaan epäasiallisuuksia, verkossa tai sähköpostissa haukutaan natsisiaksi, lahtariämmäksi ja läpeensä korruptoituneeksi paskaksi.Muun muassa näillä tavoin Suomen oikeuslaitoksessa työskenteleviä tuomareita häiritään, kertoo Tuomariliiton helmi-maaliskuussa tekemä kysely eri oikeusasteiden ja -laitosten tuomareille, esittelijöille ja valmistelijoille.Kyselyn perusteella epäasiallinen käytös ja vaikuttaminen ovat jopa hieman lisääntyneet viimeisten kahden vuoden aikana. Tuomarit arvioivat, että sosiaalinen media on lisännyt törkyä, joka myös kohdistuu aiempaa useammin suoraan tuomariin eikä oikeuslaitokseen. Asiattomuuksia tulee paljon myös sähköpostitse.– Sähköpostilla lähetetyt viestit ovat huomattavasti asiattomampia kuin menneiden vuosien kirjeet. Liian helppoa, kun lokaa voi suoltaa kotisohvalta ja yön pimeydessä, eräs vastaaja kertoo kyselyssä.Henkilökohtaisuudesta kertoo sekin, että vajaa viidennes tuomareista koki joutuneensa systemaattisen tietojen keräämisen ja levittämisen kohteeksi. Tuomareista on yritetty kerätä kaikki mahdolliset henkilötiedot ja julkaistu ne sitten verkossa.Osa oli myös kohdannut seksuaalissävytteistä käyttäytymistä työssään.Pahimmillaan tuomareita uhataan väkivallalla tai tappamisella. Myös tuomareiden perheitä on uhattu epäsuorasti esimerkiksi sanomalla, että ”tiedän missä asut” tai ”tiedän, että sinulla on lapsia ja tiedän, missä lapsesi käyvät koulua”.Tuomareista yli 71 prosenttia toivoi, että epäasiallisuuksien ja maalittamisen torjunnassa ryhdyttäisiin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin. Osa tuomareista toivoi vastauksissaan, että epäasiallisesta vaikuttamisesta tehtäisiin virallisen syytteen alainen rikos, jolloin poliisi voisi tutkia niitä ja syyttäjä syyttää, vaikka vaikuttamisen kohde ei vaatisikaan asiasta rangaistusta. Nykyisin esimerkiksi kunnianloukkaus on asianomistajarikos, eli poliisi tutkii sitä vain, jos loukkauksen kohde vaatii rangaistusta.– Jos yksityiseen henkilöön kohdistuva vihapuhe perustuu siihen, mitä sen kohde on (julkisen) työnsä vuoksi (esim.toimittaja, syyttäjä, tuomari) sanonut tai kirjoittanut, julkinen intressi puoltaa mielestäni virallisen syytteen alaisuutta, eräs vastaaja kirjoittaa.– Kasvava ongelma pitäisi ottaa riittävän vakavasti ja ryhtyä nopeisiin lainsäädännöllisiin ynnä muihin toimenpiteisiin. Myös niin sanottuun maalittamiseen olisi puututtava tehokkaasti ja tuntuvasti, toinen vastaaja kertoo.Useat tuomarit korostivat vastauksissaan myös työnantajan vastuuta. Oikeuslaitoksen tulisi suojata tuomareita esimerkiksi ottamalla yhteyttä poliisiin tai häiritsijään.Sekin auttaisi, että sähköpostia ei voisi lähettää öisin tai suorat puhelut tuomareille estettäisiin, vastauksissa ehdotetaan.