Hellettä puskee maanantaina – seuraa reaaliajassa, missä on lämpimintä juuri nyt

Maanantaina

on laajalti lämmin päivä, vaikka sää muuttuukin viikonloppuun verrattuna epävakaisemmaksi.Lämpimintä on Länsi- ja Etelä-Suomessa, jossa voidaan paistatella 22–27 asteen lämpötiloissa. Hellettä on siis luvassa maanantainakin.Katso alla olevasta taulukosta reaaliaikainen lämpötila Suomen eri kolkissa. Taulukko päivittyy automaattisesti joka minuutti. Yllä olevalla videolla Forecan sääennuste maanantaille.Jos taulukko ei näy alla, avaa se tästä https://infogram.com/lampiminta-nyt-1gx3pw4dew47mgr?live Länsi- ja Etelä-Suomi ovat siis maanantain lämpöisimpiä paikkoja.Itä-Suomesta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella laajalti 15–20 astetta ja muualla Lapissa enimmäkseen 10–15 astetta. Koillisessa on paikoin viileämpää.Tiistaina ja keskiviikkona helteet voivat purkautua ukkosina, joita on luvattu eteläosaan maata.Sunnuntaina tehtiin kesän uusi lämpöennätys, kun Porissa mitattiin yli 27 astetta.