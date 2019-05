Kotimaa

Kirkkonummella havaittiin Suomelle uusi lintulaji

Kirkkonummella havaittiin Suomelle uusi lintulaji 20.5. 7:26

Suomessa on ensi kertaa nähty pikkupajusirkku, kertoo lintujärjestö Birdlife Suomi.

Lintu havaittiin sunnuntai-iltana Rönnskärin lintuaseman alueella Kirkkonummen saaristossa kesken saaristolintulaskennan.



Pikkupajusirkku (Emberiza pallasi) muistuttaa kaikissa puvuissa pajusirkkua, mutta on talitiaistakin pienempi.



Pikkupajusirkku pesii koillisimmasta Euroopasta Koillis-Aasiaan ja talvehtii Kaakkois-Aasiassa. Euroopan puolella levinneisyys rajoittuu pienelle alueelle Uralin luoteispuolen tundralla. Venäjän ulkopuolella Euroopassa laji on havaittu alle kymmenen kertaa. Pohjoismaiden ainoa aiempi havainto on Ruotsista lokakuussa 2016, kertoo Birdlife tiedotteessaan.



Birdlife Suomen rariteettikomitea tarkastaa Suomessa tehdyt valtakunnallisesti harvinaiset lintuhavainnot. Viime vuoden loppuun mennessä Suomessa on havaittu hyväksytysti 478 luonnonvaraista lintulajia. Edellinen uusi lintulaji oli toissa kesänä havaittu aasianpääskykahlaaja.