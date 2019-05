Kotimaa

Helteet hellivät Etelä- ja Länsi-Suomea – paikoin kuurosateita

Maanantaina maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on monin paikoin runsasta ja paikoin tulee kuurosateita, runsaimmin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä eteläisessä Lapissa. Maan eteläosassa on monin paikoin aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Kaakonpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Etelä- ja Länsi-Suomessa lämpötila on 22–27 astetta, Itä-Suomesta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella laajalti 15–20 astetta ja muualla Lapissa enimmäkseen 10–15 astetta, koillisessa on paikoin viileämpää.Tiistaina pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa sekä paikoin tulee kuurosateita, lännessä myös ukkosta. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja sää poutaisempi, mutta paikoin voi silti sadella. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20–25, pohjoisosassa lämpötila vaihtelee läntisen Pohjois-Pohjanmaan paikoin 20 asteesta Pohjois-Lapin alle 10 asteeseen.Keskiviikkona sää on edelleen monin paikoin pilvinen ja paikoin tulee kuurosateita, ukkoset painottuvat etelään.