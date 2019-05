Korpraali löysi varsinaissuomalaiselta pellolta 1500 vuotta vanhan kultakorun – ekspertti vinkkaa, miten aarteenetsinnän voi aloittaa

Kotimaa

Korpraali löysi varsinaissuomalaiselta pellolta 1500 vuotta vanhan kultakorun – ekspertti vinkkaa, miten aarte

Suomi on upea aarreaitta historiasta ja arkeologiasta kiinnostuneille. Tämä tuli jälleen esiin, kun historianharrastaja Jani Paananen https://www.is.fi/haku/?query=jani+paananen löysi vuonna 2015 pellolta oudon figuurin. Myöhemmin paljastui, että sudenpää on voinut olla roomalaisen sotilaan käsikorua.Suomen Metallinetsijät Ry:n puheenjohtaja Lasse Nyman https://www.is.fi/haku/?query=lasse+nyman kertoo, miten asian harrastajat voivat alkaa itse löytää arvokkaita muinaisesineitä.– Etsimiseen tarvitaan metallinetsin, pieni lapio ja normaalit ulkoiluvaatteet. Hyvät polvet pitää olla, että jaksaa, Lasse Nyman kertoo.Nymanin mukaan käyttökelpoisten etsimen saa noin 200-300 eurolla, mutta kalleimmat maksavat useita tuhansia euroja.– Aluksi saattaa tulla mieleen, että löytöjä tehtäisiin eniten vesireittien varsilta Varsinais-Suomessa tai Satakunnassa. Minusta voisi olla hyvä lähteä ennakkoluulottomasti etsimään sieltä, mistä esimerkiksi rautakauden ajan esinelöytöjä ei ole vielä tehty, hän korostaa.Silloin Nymanin mukaan tulee kyseeseen koko Suomen alue.– Metallinetsijöiden panos työssä yhdessä tutkijoiden kanssa on juuri siinä, että voimme löytää uutta. Olemme silloin mukana uuden tiedon hankinnassa, hän sanoo.

Saako löydöistä rahaa?

– Emme tee tätä rahan vuoksi, vaan useimmiten metallinetsijöillä on intohimona tuottaa uutta tietoa esimerkiksi rautakauden esinelöytöjen kautta. Täytyy muistaa, että kaikki yli 100 vuotta vanhat esineet ovat muinaismuistolain alaisia. Löydöistä on siis ilmoitettava Museovirastolle. Museovirasto voi halutessaan lunastaa esineen. Löytäjä voi myös lahjoittaa esineen museovirastolle, Nyman kertoo.– Esimerkiksi löydetyistä rahoista museovirasto maksaa metallin arvon korotettuna 25 prosentilla. Käytännössä museovirasto maksaa siis joitakin kymppejä yksittäisestä rahasta, hän kertoo. Täytyy myös muistaa, että rahat ovat usein varsin huonokuntoisia, eikä kaikki vanha suinkaan ole rahallisesti arvokas.

Mitkä ovat arvokkaimpia esineitä tai asioita, mitä Suomesta voi löytää?

