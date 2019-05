Kotimaa

Helleraja rikottu yli 20 mittausasemalla – päivän ennätys yli 27 astetta

19.5. 18:32

Sää Sään odotetaan jatkuvan lämpimänä.

Hellerajat ovat paukkuneet rikki sunnuntain aikana yhteensä 21 eri mittausasemalla, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivän lämpöennätys tehtiin Porin rautatieasemalla, jossa mittari kohosi 27,2 asteeseen kuudelta illalla.



Aiemmin iltapäivällä huippulämmöt mitattiin Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskan lentoasemalla, jossa mittari oli noussut 26,8 asteeseen kolmen jälkeen iltapäivällä. Hellerajoja on rikottu laajalti Länsi-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan eteläosista Turun korkeudelle.



Lähipäivinä sään odotetaan jatkuvan lämpimänä, mutta maanantaina maan etelä- ja keskiosiin leviää sadekuuroja ja myöhemmin viikolla myös ukkosen mahdollisuus kasvaa. Keskiviikkona ukkosta on odotettavissa myös pääkaupunkiseudulle.



Kuuman ja kuivan kelin vuoksi maassa on syttynyt useita pieniä maastopaloja sunnuntaina. Metsäpalovaroitukset ovat voimassa lounaisrannikolla Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla. Suuressa osassa Lappia on voimassa ruohikkopalovaroitus.







