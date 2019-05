Kotimaa

Venäjältä löydetyt tuntemattomat suomalaissotilaat laskettiin haudan lepoon

Venäjältä löydetyt 50 tunnistamatonta suomalaissotilasta laskettiin tänään kotimaan multiin Lappeenrannan sankarihautausmaalla pidetyissä valtakunnallisissa hautajaisissa.Maavoimien mukaan kentälle jääneitä sotavainajia on vuoden 1992 jälkeen löydetty runsaat 1 300. Heistä 377 on tunnistettu ja haudattu kotiseurakuntiensa sankarihautausmaihin.Löydettyjä mutta tunnistamattomiksi jääneitä sankarivainajia on Lappeenrantaan tähän mennessä haudattu 800. Edellisen kerran Venäjältä löydettyjen suomalaisten sotilaiden sankarihautajaiset järjestettiin Lappeenrannassa toukokuussa 2017.Hautajaisseremonia pidettiin kaatuneitten muistopäivänä. Sodissa ja rauhanturvaamistehtävissä kaatuneita muistetaan nostamalla liput salkoon ympäri maata.Kaatuneiden muistopäivää on vietetty Suomessa vuodesta 1940. Kaatuneita muistetaan joka vuosi toukokuun kolmantena sunnuntaina.Alkuvuosikymmeninä lippua pidettiin puolitangossa osan päivästä. Lippua on pidetty kokotangossa koko päivän vuodesta 1995, jolloin toisen maailmansodan päättymisestä tuli kuluneeksi 50 vuotta.