Oikeus ennakoi Haagan puukottajan yrittävän ex-puolisonsa tappamista – siitä huolimatta mies pääsi tapaamaan naista ja lapsia

Kotimaa

Oikeus ennakoi Haagan puukottajan yrittävän ex-puolisonsa tappamista – siitä huolimatta mies pääsi tapaamaan n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006104060.html

Oikeuden

pyyntö Irakiin

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006083039.html

Laki lähtee siitä, että vanhemman tapaaminen on aina lapsen etu

Sosiaalityöntekijä: Väkivallan uhan arviointi ei riittävää

Väkivallan todistaminen voi johtaa masennukseen