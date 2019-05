Kotimaa

Nyt kannattaa nauttia: Hellerajan odotetaan jälleen rikkoutuvan





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006110448.html

Lämpötila on päivällä laajalti maan etelä- ja länsiosassa 22–25 astetta, itäosassa sekä Lapin aurinkoisemmilla seuduilla 17–22 astetta ja Lapin pilvisemmillä alueilla enimmäkseen 10–15 astetta. Kaakonpuoleinen tuuli on heikkoa. Päivän mittaan lännestä leviää vähitellen ohutta pilviharsoa ja yötä kohti pilvisyys lisääntyy edelleen.Maanantaina sää on jo epävakaisempi. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee kuurosateita, etelässä pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaisempi. Kaakonpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on Etelä- ja Länsi-Suomessa 22–26 astetta, muualla maassa 15–20 astetta. Pohjois-Lapissa ja sateisilla alueilla on viileämpää.Tiistaina epävakainen sää jatkuu. Pilvisyys on pohjoisessa runsasta ja maan keskiosassa vaihtelevaa, aurinkoisinta on etelässä. Kuurosateita tulee paikoin ja etenkin maan länsiosassa myös ukkoset ovat mahdollisia. Tuuli on heikkoa.