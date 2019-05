Kotimaa

Norppaliven katselijat pettyivät: Saimaannorppa ei ole viihtynyt kameran edessä – tässä syy

Norppa on näyttäytynyt kamerassa tänä vuonna vain kolmesti. Ja sekös on katselijoita kummastuttanut.

Luontokuvaaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy