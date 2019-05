Kotimaa

Vegaaniruokaan pettynyt kaupungin­valtuutettu haukkui ravintolan julkisesti – alan konkari kertoo näkemyksensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alan koulutus on hyvä

Helsingin kaupunginvaltuutettu, vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Kaisa Hernberg https://www.is.fi/haku/?query=kaisa+hernberg aiheutti somekohun kritisoituaan suosittua helsinkiläistä Baskeri & Basso -ravintolaa voimakkaasti sen palvelusta ja vegaaniruuasta Facebookissa torstaina. Myöhemmin hän pahoitteli käytöstään.Asia aiheutti IS.n sivuilla vilkkaan keskustelun. Moni oli ravintolan puolella.– Vähän sama kuin menisin Cheekin konserttiin ja sitten ihmettelisin kovalla äänellä, että miksi täällä ei soiteta Tapani Kansaa, vertasi nimimerkki Juuso.– Vegaaneja on alle prosentti suomalaisista. On enemmän kuin ymmärrettävää, että jokaisessa ravintolassa ei ole vegaaniruokaa tarjolla. Ruokalistat näkee nykyisin netistä etukäteen, kirjoittaa Valinta vapaa.IS kysyi kokeneelta alan konkarilta, miten erityisruokavalioiden lisääntyminen vaikuttaa ravintolassa työskenteleviin.– Viimeisen 10 vuoden aikana erityisruokavaliot ovat lisääntyneet huomattavasti. Erityisruokavaliossahan rajoitetaan yhden tai useamman ruoka-aineen käyttöä terveydellisistä, eettisistä tai elämänkatsomuksellisista syistä. Tämä vaatii paljon itse keittiössä ja salin puolella, kokenut hovimestari Hannu Arokko https://www.is.fi/haku/?query=hannu+arokko kertoo.– En varsinaisesti tunne tapausta, mutta olen seurannut sitä ja sen kehittymistä mediasta ja somesta. Voin hyvin ymmärtää molempia osapuolia, hän sanoo.Erityisruokavalioita voivat olla esimerkiksi gluteeniton, kolesteroliton, lakto-ovo-vegetaarinen, laktoositon, laktovegetaarinen, maidoton, munaton, rasvaton, runsaskuituinen, vegaaninen, vähäkolesterolisen tai vaikkapa vähärasvainen ruokavalio.Arokko kertoo, miten tämä näkyy ravintoloissa.– Kun kyse on terveydellisistä syistä, kuten allergioista tai sairaudesta, täytyy ravintolassa olla hyvin tarkkana. Nykyäänhän ruokalistoissa pitää - toisin kuin ennen - näkyä se, kenelle annos sopii. Asiakkaiden toiveet pyritään siis ottamaan aina huomioon. Tähän on varauduttu ravintoloissa. Alan koulutus on ollut kyllä erikoisruokavalioiden osalta hyvä aina. Tämä tietysti lisää työnmäärää, hän sanoo.

Ovatko kiistat tai toiveet lisääntyneet erikoisruokavalioiden takia ravintolatyössä asiakkaiden ja ravintolan välillä?

– En sanoisi, että tulee varsinaisesti kiistoja, mutta asiakkaiden pitäisi ymmärtää, että jos kyse on vaikkapa pienestä ravintolasta, ihan kaikkia toiveita ei voi aina toteuttaa. Jos on kyse terveydellisestä erityisruokavaliosta, teemme tietysti aina parhaamme. Silloinkin täytyy ymmärtää, että keittiössä valmistetusta muusta ruoasta on voinut tulla vaikkapa jauhoista hiukkasia ilmaan tai veitsiin pieniä hiukkasia, joille asiakas voi olla allerginen, hän sanoo.Arokko muistuttaa, että ravintoloissa tehdään isoja määriä samantapaisia tuotteita, mikä on tärkeää, jotta hinnat pysyvät kohtuullisina.– Jos erityisruokavaliossa on kyse elämäntapavalinnasta tai omaehtoisesta valinnasta eikä terveydellisistä syistä, pitäisi olla joustava. Pienien ravintoloiden on vaikea toteuttaa kaikkia elämäntapatoiveita, hän sanoo.Hannu Arokko voitti Suomen Hovimestarien Killan vuoden hovimestari kilpailun vuonna 2003.