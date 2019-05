Kotimaa

Porin Keskuskartanon asukkaiden evakko jatkuu – rakennus käyttökiellossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Porin rajussa kerrostalopalossa evakkoon joutuneet asukkaat pääsevät käymään kodeissaan todennäköisesti vasta maanantaina, arvioi päivystävä palomestari.Keskuskartano-nimisen rakennuksen ullakko syttyi palamaan keskiviikkoiltana. Rakennus on palomestarin mukaan käyttökiellossa, koska viranomaiset eivät vielä ole arvioineet rakennuksen kuntoa täysin.Tähän mennessä asukkaita on vain saatetusti päästetty asuntoihin hakemaan lääkkeitä ja eläimiä.Talossa on 162 asuntoa ja reilusti toistasataa henkilöä majoittuu palomestarin mukaan hotelleihin tai sukulaisten luokse.Poliisi tutkii palosyytä.