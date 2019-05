Kotimaa

Tänään vietetään kansainvälistä museopäivää

Tänään vietetään kansainvälistä museopäivää

18.5. 3:53

Tällä viikolla vietettävä Museoviikko huipentuu tänään kansainväliseen museopäivään.

Museoviikkoa ja museopäivää juhlistetaan useilla kymmenillä paikkakunnilla eri puolella Suomea. Kaikkiaan tapahtumaa vietetään lähes sadassa museossa.



Monissa museoissa vietetään tänään museoiden yötä, jolloin museo on avoinna puoleenyöhön saakka ja siellä vieraileminen on maksutonta.



Teemaviikon aikana museoissa ympäri maata on järjestetty myös monenlaisia näyttelyitä, opastuksia, luentotilaisuuksia ja työpajoja.



Museoviikko päättyy sunnuntaina. Sitä koordinoivat Suomen museoliitto ja Museokortti.