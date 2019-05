Kotimaa

Tässä ovat Eurojackpotin oikeat numerot

tämän viikon oikeat numerot ovat 20, 27, 33, 35 ja 46. Tähtinumerot ovat 5 ja 9.Eurojackpotissa ei tällä viikolla löytynyt yhtään 5+2 -täysosumaa, joten 10 miljoonan euron päävoitto jäi jakamatta.5+1 oikein -tuloksia löytyi 4 kappaletta. Voitto-osuus on 423 216,60 euroa. Tuloksista kolme oli pelattu Saksassa ja yksi Tanskassa.5+0 oikein -tuloksia tuli 7 kappaletta. Voitto-osuus on 85 354,60 euroa.Suomen parhaat tulokset olivat kuusi kappaletta 4+2 -tulosta, joilla voittaa 2 928 euroa kullakin.Ensi viikolla Eurojackpotin potissa on noin 21 miljoonaa euroa.