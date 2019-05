Kotimaa

Autiotalon palo levisi maastopaloksi Nurmijärvellä

Autiotalosta alkanut tulipalo levisi laajahkoksi metsäpaloksi Nurmijärven Isonsuonlaidalla perjantaina alkuillasta. Tuli tuhosi noin 150-neliöisen entisen asuinrakennuksen sekä kaikkiaan noin neljä hehtaaria maastoa kolmessa eri kohdassa paloalueella. Tuli ei uhannut missään vaiheessa ihmishenkiä.Keravan hätäkeskus sai hälytyksen puoli neljän aikaan ilmiliekeissä olleeseen autiotaloon. Tuuli kuljetti paloa metsän suuntaan. Pelastusyksiköt alkoivat estää tulen leviämistä kastelemalla rutikuivaa maastoa. Kesken sammutustöiden tuli tieto, että noin 200 metrin päässä metsässä on useita palopesäkkeitä.Sammutustöihin osallistui kaikkiaan 22 yksikköä sekä Rajavartiolaitoksen helikopteri.Palot saatiin hallintaan kello 19:n aikaan. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.Pelastuslaitos muistuttaa, että maasto on nyt rutikuivaa ja avotulen tekemistä on vältettävä.