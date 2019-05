Kotimaa

Nuoren miehen järjetön pako sai poliisin kiroamaan ääneen – yöllinen takaa-ajo tallentui videolle

Nuori mies aiheutti kaahailullaan vakavaa vaaraa muille tienkäyttäjille. Keskeisenä todisteena oikeudessa oli videotallenne, joka on nähtävissä tästä jutusta.

Kaahailu tapahtui Turussa vuoden 2017 joulupäivänä. Oikeus antoi asiassa hiljattain tuomion, ja mies sai törttöilystään ehdotonta vankeutta.Tapahtumat saivat alkunsa kello 23 aikoihin Turun Pansiontiellä. Oli sateinen ajokeli ja pimeää.Poliisipartio kääntyi henkilöautoa kuljettaneen miehen perään, mutta hän kiihdytti vauhtiaan. Poliisi antoi miehelle pysähtymiskäskyn, mutta hän ei noudattanut sitä. Alkoi noin seitsemän minuuttia kestänyt takaa-ajo, johon osallistui useita poliisiautoja. Tapahtumat tallentuivat poliisin kuvaamalle videolle, josta on kooste tämän artikkelin yhteydessä.ajoi paon alkuvaiheessa viisi kertaa punaisia liikennevaloja päin. Mies ajoi kyseisillä risteysalueilla 100–130 kilometrin tuntinopeutta. Ratapihankadulla hänen nopeutensa oli jopa 150 kilometriä tunnissa.Helsinginkadulla, noin minuutin takaa-ajon jälkeen, mies ajoi yli 100 kilometrin tuntinopeudella, ja hän ohitteli useita autoja. Tässä vaiheessa poliisi pohti jo miehen auton tieltä puskemista.– Mä koitan, jos tulee paikka, niin puskea sitä, miestä takaa ajanut poliisi sanoi poliisiradioon.Paikkaa ei vielä kuitenkaan tullut. Puolisen minuuttia myöhemmin miehen vauhti yritettiin pysäyttää piikkimatolla Hämeentien rampin kohdalla, mutta mies onnistui väistöliikkeessään.Mies jatkoi kaahailuaan tietyömaa-alueen läpi.jälkeen mies meinasi kääntyä liikennevalojen vastaisesti Kalevantien rampille. Se ei kuitenkaan onnistunut suuren ajonopeuden takia.Mies puikkelehti tiemerkkien läpi, hän ajoi vastaantulevien kaistalla, hänen vauhtinsa hidastui, jolloin poliisi koki hetkensä koittaneen. Poliisi ajoi miehen rinnalle ja ajoi tämän kylkeen.Mies menetti hetkeksi autonsa hallinnan, mutta hän onnistui pitämään autonsa tiellä. Mies ajoi nurmikon läpi, ja hän jatkoi pakoaan.– Koitin vähän puskea, ei mennyt vielä, miestä takaa ajanut poliisi sanoi poliisiradioon.jatkoi kovaa pakenemistaan omakotitaloalueen läpi, minkä lisäksi hän ajoi muun muassa kevyen liikenteen väylällä. Edes Karjakadulla olleet hidastetöyssyt eivät hillinneet miehen vauhtia. Alueella oli 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus, mutta mies päästeli yli 100 kilometrin tuntinopeutta.– Vi**u, huudahti poliisi, kun hän oli ajanut hidastetöyssyjen läpi.Takaa-ajon loppuvaiheella mies ehti Hämeentielle, ja hän ajoi Hämeentien ja Tammitien risteyksessä punaisia valoja päin.– Menee punaisiin suoraan läpi sukkana, poliisi sanoi.Gregorius IX:n tien ja Paavinkadun risteyksessä mies teki yhtäkkiä äkillisen käsijarrutuksen, jolloin auto pyörähti kertaalleen ympäri. Samalla auton takarengas osui liikenteenjakajaan.– Pyörähti, pyörähti, pyörähti, poliisi huudahti poliisiradioon.ajoi vielä tämänkin jälkeen liikenteenjakajan ja korokkeiden yli, ja hän ajoi läheiselle kerrostalon sisäpihalle, jonne pako päättyi.Videolta on nähtävissä, miten autosta nousee kaksi miestä, jotka olivat autossa matkustajina. Kuski lähti juosten pakoon. Kuski saatiin kiinni, mutta oikeuden papereista ei selviä, koska. Miehellä ei ollut voimassaolevaa ajokorttia, minkä lisäksi oli kiinnittänyt autoon siihen kuulumattomia rekisterikilpiä. Auto oli myös käyttökiellossa.Mies syyllistyi törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta ja ajoneuvorikkomukseen. Oikeuden mukaan mies aiheutti vakavaa vaaraa muille tienkäyttäjille.lisäksi mies syyllistyi viime vuoden kesäkuun ja tämän vuoden helmikuun välisenä aikana varkauteen, kavallukseen, huumausaineen käyttörikokseen, rattijuopumukseen sekä kolmeen kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.Mies tuomittiin seitsemän kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Ehdottomuutta selitti se, että mies oli saanut aiemmin ehdollisen vankeustuomion, ja hän teki rikokset koeajalla.Varsinais-Suomen käräjäoikeuden viime viikolla antama tuomio ei ole lainvoimainen, sillä 20-vuotias mies on ilmoittanut tyytymättömyyttä koko tuomioon.