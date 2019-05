Kotimaa

Viisi asuntoa evakuoitu Helsingissä – puhelinverkon tukiasema roihahti tuleen

Puhelinverkon tukiaseman 30-metrinen masto syttyi palamaan perjantaina iltapäivällä Vartioharjussa. Helsingin pelastuslaitos kertoo Twitterissä, että tuli on saatu sammutettua. Alueen eristäminen jatkuu, kunnes tukiasemamasto on kaadettu.Pelastuslaitoksen mukaan puhelinyhteydet alueella toimivat.Pelastuslaitoksen mukaan mastossa on palon vuoksi sortumavaara. Pelastuslaitos on evakuoinut viisi asuntoa vaaravyöhykkeeltä.