Kotimaa

Sää lämpenee – etelässä hätyytellään jälleen 20 asteen rajaa





Perjantaina sää on aurinkoista, poutaista ja heikkotuulista. Itä- ja Pohjois-Lappiin yltää runsaampaa pilvisyyttä pohjoisesta. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen tuntumassa, Oulun seudulla ja Tornionjokilaaksossa noin 15 astetta. Itä-Lapissa jäädään alle 10 asteeseen.Lauantaina sää on edelleen aurinkoista ja poutaista koko maassa Koillis-Lappia lukuun ottamatta. Päivälämpötila kohoaa monin paikoin 20 asteen yläpuolelle, maan etelä- ja länsiosassa paikoin 23 asteeseen.Myös sunnuntai on aurinkoinen poutapäivä, illaksi pilvisyys lisääntyy lännestä. Päivälämpötila kohoaa maan länsiosassa jopa hellelukemiin, 20 astetta ylittyy myös maan itäosassa sekä Oulun korkeudella.