Poliisi pyytää apua Porin Keskuskartanon palon selvittämiseksi – asukkaat eivät pääse taloon tutkinnan turvaamiseksi

Kotimaa

Poliisi pyytää apua Porin Keskuskartanon palon selvittämiseksi – asukkaat eivät pääse taloon tutkinnan turvaam

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lounais-Suomen poliisi on aloittanut Porissa eilen illalla syttyneen kerrostalopalon tutkinnan.Keskuskartano-nimisen rakennuksen ullakko syttyi palamaan keskiviikkona iltapäivällä puoli kuuden aikoihin. Paloa sammutettiin läpi yön.Viranomaisten alustavan arvion mukaan palossa tuhoutuivat ainakin talon ylin 10. kerros ja sen yläpuolinen ullakkokerros.Poliisi tutkii asiaa palonsyyn tutkintana.Tutkinnan turvaamiseksi taloon ei toistaiseksi ole pääsyä. Tutkinnan ohessa poliisi pyrkii selvittämään milloin pääsy taloon voidaan sallia ja tiedottaa asiasta myöhemmin tänään.Päivystävän palomestarin mukaan Keskuskartanon kattorakenteet ovat tuhoutuneet kokonaan. Parhaillaan käynnissä on jälkivartiointivaihe.Palomestarin mukaan rakennuksen kattoa ja ullakkoa poltettiin hallitusti, ja niihin tuli mittavat vahingot. Lisäksi ylimpiin asuinhuoneistoihin valui hieman vettä, mutta määrät olivat pieniä.Talo sijaitsee Rautatienpuistokadulla Porin keskustan läheisyydessä. Talossa on myös toimitiloja, ja siinä toimivat muun muassa hotelli ja ravintola Amado.Pelastuslaitos evakuoi kaikkien 162 asunnon asukkaat, ja viisi savua hengittänyttä ihmistä vietiin sairaalaan.Poliisi pyytää yleisön apua palon selvittämiseksi. Havainnot ja vihjeet asiasta pyydetään ilmoittamaan poliisin sähköpostiin vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai puhelimeen 0504564963.