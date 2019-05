Kotimaa

Kolumni: Sämpylät, vagina ja hiekka – mitä muut voisivat oppia Vappu Pimiältä?

Juontaja

Muilla suomalaisyhteiskunnan maahan tallatuilla on paljon opittavaa.

Aivan

Viikon merkittävin uutinen ei liity siihen, että Säätytalon valtasi uusi rikollisryhmä ”Superlobbarit” tai että samassa paikassa oikeusvaltion kehittämisestä neuvottelee vasemmistolainen Superterroristi tai edes se, että Game of Thrones.Kuluneen viikon merkittävin uutinen liittyy sämpylöihin ja vaginaan.Pimiän Vapulla (@vappendaali) on Instagramissa 114 000 seuraajaa. Se on viisi miljoonaa vähemmän kuin uskoisi, sillä Pimiä julkaisee Instagramissa kuvia itsestään sekä pipo päässä että ilman pipoa. Kun Pimiä on valmistanut ruokaa, Instagramista näkee, mitä Pimiä pian syö, mikä on sen tason tiedonvälitystä, että on syytä kysyä, miksi suomalaiset joutuvat maksamaan Yle-veroa.Viime viikonloppuna Pimiä leipoi sämpylöitä, jotka olivat sellaisia, että oi, mummo. Sämpylät siirrettiin uunista suoraan Instagramiin, jossa Pimiän 114 000 seuraajaa ihasteli niitä, hyvä meininki, sämpylät. Yhdellä seuraajista oli vaginassaan hiekkaa, koska hän kommentoi sämpyläkuvaa niin törkeästi, että moni historiallinen vaino rinnalla kalpeni: ”Mitä erikoista tossa on?”.Joku raja sadismillekin! Pimiän Vappu kestää paljon, mutta tämä oli liikaa, ja Pimiä toivotti ihmisvihaajalle ”vähemmän hiekkaa vaginaan”, mikä oli tarkkanäköistä, koska kommentoijalla ilmiselvästi oli vaginassaan liikaa hiekkaa.Tästä alkoi 113 999 seuraajan piirissä kiihkeä keskustelu sämpylöistä ja vaginoista. Pimiä itse nousi keskustelun yläpuolelle kauniilla avautumisella, jossa kertoi julkisuuden henkilönkin olevan ihminen ja niitä harvoja ihmislajeja, jotka joutuvat hiljaa ottamaan vastaan saamansa nöyryytyksen, ja nyt se saa loppua, Je suis Pimiän Vappu, sinä et.oikein, Vappendaali! Oma itse kasvottoman raakalaismassan uhrina on uusi musta, ja on tilaisuuden sekä sämpylöiden hukkaamista, jos ei kerro kohtalostaan ja taistele haavojensa avulla sortoa vastaan.Muilla suomalaisyhteiskunnan maahan tallatuilla on paljon opittavaa. Sen sijaan, että he kävisivät Pimiän tavoin seurauksia pelkäämättä sortoa vastaan, he blokkaavat sen ymmärtämättä, että sorto ei vaikenemalla häviä, vaan siirtyy muualle.Twitterin aktiivisimpia vääränlaisten ihmisten ja ajatusten blokkaajia ovat Mikael Jungner, Ville Niinistö, Paavo Arhinmäki, Touko Aalto, Veronika Honkasalo ja Jari Tervo.He kaikki ovat suorasanaisia suomalaisia, joiden markkina-arvo on syntynyt taidosta, jolla he korostavat pienten ihmisten avulla omaa suuruuttaan. Siksi pienten ihmisten olisi syytä olla hiljaa niin kuin vuosituhansia ovat olleet, klikata sitä sydäntä päähän potkitun twiitin alla eikä kertoa Tervon Jarille, että sen vitsi oli vanha, se on pienimpiin kohdistuvaa julmuutta ja sananvapauden väärinkäyttöä.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.