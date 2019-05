Kotimaa

Helle vyöryy Suomeen: katso 51 paikkakunnan lista – ensimmäiset selvän muutoksen merkit näkyvät jo tänään

Laaja korkeapaineen ulottuu Suomeen. Se pitää lämpötilat korkeina koko viikonlopun. Helleraja 25,1 astetta on menossa rikki.

Torstain säässä näkyy jo tulossa olevan sään selvä lämpeneminen viikonlopun alkaessa. Kesäiselle ilmiölle on selvä syynsä.– Skandinavian yllä on laaja korkeapaineen alue, joka ulottuu Suomen etelä- ja keskiosiin, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala https://www.is.fi/haku/?query=juha+tuomala kertoo Ilta-Sanomille.Ilmiöstä seuraa vihdoin kesäisen ja lämpimän sään tulo viikonlopuksi Suomeen.– Lämpimämpää ilmaa valahtaa Suomeen. Menossa on selvä muutos kohti lämpimämpiä säitä, sillä lämpötila kohoaa ennusteen mukaan jo perjantaina maan etelä- ja länsiosissa yli 20 asteeseen, Tuomala sanoo.

Mihin lämpö iskee ensimmäiseksi Suomessa?

– Jos tuulen suunta on suotuisa, lämpimin vyöhyke ulottuu aina Kymenlaaksosta Varsinais-Suomeen, Satakuntaan ja Pohjanmaalle saakka, hän sanoo.Laajaan lämpimän alueen vyöhykkeeseen osuvat siis parhaimmillaan Kotka, Kouvola, Loimaa, Salo, Turku, Rauma ja mahdollisesti myös Vaasa.Vyöhykkeen lisäksi myös osassa Lappia päästään nauttimaan kesäsään lämmöstä.

Kuinka lämmintä voi olla lämpimimmillään lauantaina?

– Jo lauantaina lämpötilat ovat noin 22–23. Jopa Länsi-Lapissa ja Tornionjokilaaksossa aurinkoisilla alueilla voi olla 20 astetta lämmintä.

Voiko helleraja 25,1 celsiusastetta mennä siis rikki viikonloppuna?





– Helleraja voi rikkoutua ja tämä tapahtuu todennäköisimmin sunnuntaina laajan lämpimän vyöhykkeen alueella, sillä päivästä on tulossa laajasti lämmin ja aurinkoinen, Tuomala sanoo.Eikä lämpö väisty Tuomalan mukaan vielä ensi viikollakaan.– Lämmin sää jatkuu ensi viikolla. Vienanmereltä on tosin tulossa epävakaisempaa säätä, joka voi laskea lämpötiloja väliaikaisesti sunnuntain korkeimmista lämpötiloista.Viileä vaihe jäänee vain hetken harmiksi.– Maanantaina lämpötila voi olla korkeimmillaan kyllä silti noin 20 astetta. Viileneminen jäänee vain väliaikaiseksi, sillä ennusteen mukaan ensi viikon keskivaiheille on näkyvissä jälleen lämpimän ilmamassan tulo Suomeen, Tuomala kertoo.