Kotimaa

Kaikki ”Keskus­kartanon” asukkaat evakuoitu – hätä­majoitusta järjestetään Yyterin hotellista

Kaikki Porin keskustassa palavan kerrostalon asukkaat on evakuoitu, kertoo Satakunnan pelastuslaitos Twitterissä.

















Keskuskartanona tunnetun rakennuksen asukkaat on pelastuslaitoksen mukaan koottu telttaan vieressä sijaitsevan Tyttöjen vanhan ammattikoulun pihalle.Majoitusta tarvitsevat asukkaat evakuoidaan myöhemmin Yyterin hotelliin.Yhdeksänkerroksisen kerrostalon ullakkoa on tviitin mukaan sammuttamassa noin 20 pelastuksen yksikköä. Lisäksi paikalla on poliisin partioita ja ensihoidon ambulansseja.Pelastuslaitos kertoo, että savusta ei ole suoraa vaaraa lähitalojen asukkaille, koska savu nousee taivaalle.