Kotimaa

Luvassa kesäinen viikonloppu – etelässä mitataan 20 asteen lämpötiloja

Sää on enimmäkseen poutaista. Pohjoisimman Lapin yli itään liikkuu vielä aamupäivän kuluessa sateita. Maan keskiosassa voi tulla yksittäisiä iltapäiväkuuroja. Illalla sää muuttuu koko maassa selkeämmäksi.Päivälämpötila on maan eteläosassa 13 – 16 astetta, maan keskiosasta Meri-Lappiin 10 – 14 astetta ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 4 - 8 astetta.Torstaina suurimmassa osassa maata on poutaa ja pilvisyys vaihtelee, aurinkoisinta on rannikolla. Pohjois- ja Itä-Lapin sekä Koillismaan yli kaakkoon liikkuu runsaampaa pilvisyyttä, ja paikoin voi tulla vähäisiä sateita.Päivälämpötila on lounaassa 15 – 18 astetta, muuten enimmäkseen 12 - 15 asteen välillä, Pohjois-Lapissa 5 - 10 astetta.Perjantaina sää lämpenee. Päivä on aurinkoinen ja poutainen.Etelässä mitataan 20 asteen lämpötiloja, muuten lämpötila on enimmäkseen 14 - 18 asteen välillä Länsi-Lappia myöten, Pohjois-Suomen itäosassa on pilvisempää. lämpötila on 5 - 10 astetta.