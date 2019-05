Nuori iski saman tytön kanssa seurustellutta kaveriaan sahalaitaisella veitsellä vatsaan – Lääkärin mukaan yksi miljoonasta selviää tällaisesta hengissä

Kotimaa

Nuori iski saman tytön kanssa seurustellutta kaveriaan sahalaitaisella veitsellä vatsaan – Lääkärin mukaan yks

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on antanut 17-vuotiaalle nuorelle miehelle tuomion Joensuussa helmikuussa tapahtuneesta puukotuksesta.Tapauksen uhri ja todistajat kertoivat oikeudessa, kuinka 17-vuotias pyysi uhria tupakalle yksityisasunnon parvekkeelle. Noin 10 minuutin tupakoinnin jälkeen uhri oli poistumassa, mutta 17-vuotias pyysi häntä istumaan viereensä sohvalle.Sitten nuori iski toista täysin yllättäen laajassa kaaressa veitsellä vatsaan. Uhrin mukaan lyönti tuntui yllättävältä ja voimakkaalta nyrkiniskulta. Tekonsa jälkeen 17-vuotias poistui asunnosta nopeasti.Veitsi upposi lähelle suoliston päävaltimoa ja laskimoa ja vielä syvemmällä aorttaa ja alaonttolaskimoa. Isku pysähtyi ennen näitä alueita lääkärin mukaan ”kuin ihmeen kaupalla”. Uhrin mukaan häntä hoitava lääkäri kertoi, että vastaavassa väkivallanteossa mahdollisuus selviytyä elävänä on yhden suhde miljoonaan.Alueen hengenvaarallisuuden takia lääkäri ei ole tutkimuksissaan voinut selvittää haavakanavan tarkkaa syvyyttä. Sitä ei saatu arvioitua myöskään veitsen terän pituuden perusteella, koska tuomittu hävitti veitsen.Oikeus kuitenkin piti todennäköisenä, että kysymyksessä oli samasta asunnosta kadonnut noin kuusisenttinen, jäykkä ja sahalaitainen juuresveitsi.Uhri kertoi oikeudessa, että tuomittu oli ennen väkivallantekoa häntä kohtaan jopa poikkeuksellisen ystävällinen ja halannut häntä. Lisäksi tuomittu oli pyytänyt anteeksi.Jälkikäteen uhri pohti, että puukotuksen syynä on voinut olla nuorten seurustelu saman tytön kanssa ja siihen liittynyt riita. Tämän riidan piti uhrin kertoman mukaan olla jo sovittu.Tuomitulla nuorella miehellä ei ole aiempaa rikostaustaa. Oikeudessa hän kiisti tapon yrityksen, mutta myönsi törkeän pahoinpitelyn ja lyöneensä veitsellä.Syyksi hän kuitenkin esitti pikaistuneensa. Nuori vetosi myös itselleen diagnosoituun ADHD:hen, joka lisää hänen impulsiivisuuttaan. Myös 17-vuotiaan omainen todisti oikeudelle tämän nuorempana saamista raivokohtauksista ja hermostuneisuudesta.Nuori oli itse lopettanut hänelle määrätyn lääkityksen käyttämisen.Oikeus katsoi, että puukotus oli tehty suunnitelmallisesti ja etukäteen varustautuen. Tämän puolesta puhui muun muassa se, että tuomittu oli edellisenä päivänä esitellyt todistajalle jotakin veistä ja kertonut, että jotain hauskaa tulee tapahtumaan veitseen liittyen.17-vuotias tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä tapon yrityksestä kahden vuoden ja yhdeksän kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Osapuolten alaikäisyyden vuoksi Ilta-Sanomat ei julkaise tuomitun nimeä.Lisäksi oikeus velvoittaa tuomitun maksamaan uhrille erilaisia korvauksia yhteensä noin 13 000 euron edestä. Suurin yksittäinen summa oli ansionmenetyksestä johtunut 5291 euroa.Ansionmenetys perustui siihen, että rikoksesta aiheutuneet vammat estivät uhrin ammattiin opiskelua, jonka myötä hänen valmistumisensa tulee viivästymään. Hänellä oli työpaikka valmiina heti valmistumisen jälkeen.Tuomio ei ole lainvoimainen, sillä tuomittu on ilmoittanut valittavansa siitä hovioikeuteen.