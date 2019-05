Kotimaa

Yle: Järjestö estänyt ja purkanut Suomessa useita nuorten pakkoavioliittoja

Eva, 29, pelkäsi pakkoavioliittoa kuollakseen

Nasima Razmyar: ”Vaikeneminen ei pelasta tyttöjä tai naisia”