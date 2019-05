Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Maailmasta kukkakauppa nyt!!!

Äitienpäivään

Tällaisessa maailmassa haluan elää. Kaikki luottavat toisiinsa ja tekevät sen, mistä sovitaan.

Äitienpäivänä ja vähän sen allakin meille tarjoillaan hyviä kertomuksia hyvistä ihmisistä ja hyvin päättyneistä tilanteista. Yleensä päätähtenä on äiti, joko oma tai joku muuten ansioitunut.Kun äitienpäivä on ohi, hyvä mielikin on ohi. Lämpimät, onnelliset kertomukset loppuvat ja siirrymme takaisin epäluulon ja pahansuopuuden aikaan.Harmi. On niin mukava, kun edes muutaman päivän päällimmäisenä ovat ajatukset hyvistä ihmisistä, teoista, onnistumisista ja onnellisuudesta.Kokeillaan.tämäkin tositarina liittyy, mutta on tässä mukana joulua ja isäinpäivää ja syntymäpäiviäkin. Arvelen, että ihan arkikin mahtuisi. Olennaista on, että tilanteeseen liittyy kukkia.Reagoin kukallisiin juhlapäiviin aina aivan liian myöhään. Ryhdyn toimeen vasta aattona, joskus vasta juhlapäivän aamuna. En väheksy juhlapäiviä enkä varsinkaan onniteltavia, mutta jotenkin kukkien hankinta jää aina viime tinkaan.Voin helposti tilata itselleni paidan tai ruokaa tai lampun tai kirjan tai äänilevyn nettikaupasta, mutta en missään tapauksessa halua ostaa kukkia netistä. Se tuntuu kovin vieraalta. Haluan, että kukat valitsee luonnollinen henkilö, jonka kanssa olen keskustellut. Tämä toimi hyvin jo 80-luvulla, joten on turha muuttaa tapoja.Juhlapäiväkukkien hankinta on välähdys maailmasta, jossa haluaisin elää. Tässä vaiheessa on syytä huomauttaa, että olen tehnyt näitä kauppoja usean eri kukkakaupan kanssa, ja vain yhdessä on ollut tuttu myyjä.kukkakauppaan ja kerron, että nyt pitäisi saada sopiva kukka juhlapäiväksi siihen yhteen osoitteeseen. Ruukkukukka mieluummin, kun leikkokukat ovat niin kuolevaisia.Keskustelemme hetken. Myyjä kysyy, paljonko saisi maksaa. Vastaan kysymällä, paljonko hyvä maksaa.Pian löytyy yhteisymmärrys. Sitten vielä kortti ja siihen tekstit.Myyjä antaa tilinumeron, summan ja viitteen. Minä annan osoitteen, minne toimittaa. Toivotamme hyvät jatkot ja suljemme puhelimen.Kuinka hienoa! Minä luotan, että myyjä valitsee hyvät ja kauniit kukat ja toimittaa ne sovitusti perille. Myyjä luottaa, että maksan tilille.Koskaan en ole tarkistanut ennen kuin olen maksanut. Koskaan ei ole kukkakauppa vaatinut maksamaan ennen toimitusta.Aina ovat olleet erinomaisia kukkia ja oikeassa osoitteessa. Aina olen maksanut sentilleen. Pitäisi varmaan joskus laittaa tippiä mukaan, mutten oikein tiedä, miten se menee kaupan kirjanpidossa.Tällaisessa maailmassa haluan elää. Kaikki luottavat toisiinsa ja tekevät sen, mistä sovitaan. Kaikki ajattelevat toistenkin parasta.Miksei maailma voi olla juhlapäivän puhelimitse tehtävä kukkaostos?Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.