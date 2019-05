Kotimaa

Korkeapaine valtaa alaa – torstaina mittarissa jo 18 astetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aurinkoisinta on rannikolla. Aamulla maan itäosassa sataa vielä.Pohjoisessa tulee sadekuuroja, yleisimmin Etelä- ja Keski-Lapissa iltapäivällä.Illalla koko maassa on enimmäkseen selkeää.Päivälämpötila on etelässä 10 – 15 astetta, maan keskiosassa noin 10 astetta ja pohjoisessa 4 - 7 astetta.Keskiviikkona korkeapaine valtaa alaa. Selkeämmän aamun jälkeen pilvisyys lisääntyy, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Pohjoisimman Lapin yli itään liikkuu sateita.Päivälämpötila on etelässä 12 – 15 astetta, maan keskiosassa 10 – 13 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla noin 10 astetta, Lapissa 4 – 8 astetta ja Meri-Lapissa noin 10 astetta.Torstaina sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelevaa. Pohjois- ja Itä-Lapissa pilvisyys on runsaampaa, ohimenevästi myös Koillismaalla ja Kainuussa.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14 – 18 astetta, Pohjois-Suomen eteläosassa 10 – 13 astetta ja Pohjois-Lapin pilvisellä alueella lähellä 5 astetta.