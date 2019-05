Kotimaa

Viikko alkaa aurinkoisena – kaakossa yli 15 astetta lämmintä

Nyt toistetaan : Viikko alkaa aurinkoisena – kaakossa yli 15 astetta lämmintä

SÄÄ Sateet väistyvät Suomen yltä. Päivän aikana sateita tulee vielä paikoin Lapissa.

Muualla Suomessa sää on poutainen ja aurinko paistaa ohuen pilviharson läpi.



Päivälämpötila nousee parhaimmillaan kaakossa 15 asteen yläpuolelle. Etelä- ja itäosassa lämpötila on 10 asteen yläpuolella. Lännessä pysytään 10 asteen tienoilla tai vähän sen alla, ja Lapissa jäädään yleisesti 5 asteeseen tai sen alle.



Tiistaiksi sateet vähenevät, kaakkoon leviää paikallinen sadealue aamuksi ja Lapissa tulee iltapäiväkuuroja. Muuten myös tiistai on poutainen ja yleisesti aurinkoinen.



Tiistain lämpötilat eivät nouse lämpimimmillä alueilla yhtä ylös kuin maanantaina, mutta kokonaisuutena Suomessa sää on pari astetta lämpimämpi kuin maanantaina.







