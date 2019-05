Kotimaa

Kangasalla palaa päiväkoti – palo on voimakas ja rakennuksen kattorakenteissa

Palo on rakennuksen kattorakenteissa. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta kello neljältä maanantaiaamuna.Palo on pelastuslaitoksen mukaan voimakas, mutta se ollaan saamassa hallintaan.Pelastuslaitokselta ei osata vielä sanoa, kuinka laajalle palo on levinnyt. Myöskään mahdollista syttymissyytä ei kerrottu.Kangasalan kaupungin verkkosivujen mukaan osoitteessa sijaitsee Tursolan päiväkoti. Verkkosivujen mukaan Tursolan päiväkoti aloitti toimintansa alkuvuonna 1998. Tuolloin valmistui peruskorjaus 1927 rakennetussa Tursolan koulurakennuksessa, ja pieni päiväkotiryhmä ja ryhmäperhepäiväkoti aloittivat toimintansa.Päiväkotia on laajennettu ryhmä ryhmältä vuosien kuluessa. Elokuussa 2015 ryhmiä aloitti kahdeksan neljässä eri rakennuksessa.