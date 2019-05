Kotimaa

Sateet liikkuvat pohjoiseen – rannikoiden vitsauksena mereltä käyvä tuuli

Lauantaina Suomen ylitse kulki saderintama, johon liittyi runsaita ukkosia ja ukkospuuskia. Myrsky aiheutti myös laajoja sähkökatkoja. Sunnuntain aikana tilanne rauhoittuu: Forecan sääennusteen mukaan aamulla sataa idässä ja pohjoisessa, iltapuolella enää lähinnä pohjoisessa. Etelämpänä voi vähän kuuroilla.Iltapäivällä aurinkoisinta on rannikolla. Sisämaassa voi tulla paikoin jokunen iltapäiväkuuro. Sadealue siirtyy Itä-Suomen pohjoisosasta kohti pohjoista, samoin Pohjois-Pohjanmaan jatkuvimmat sateet Etelä-Lappiin. Aivan pohjoisessa sateet painottuvat Enontekiölle.Lämpöolot ovat lähellä tavanomaisia, mutta länsirannikkoa viilentää mereltä käyvä tuuli.Myös Ouluun tuulee Perämereltä. Lapissa on laajalti vuodenaikaan nähden lämmintä.Maanantaina Länsi- ja Pohjois-Lapissa sataa edelleen, länsituuli on Lapissa korkeilla paikoilla jopa navakkaa. Etelässä ja maan keskivaiheilla on poutaa, pilvisyys kuitenkin on toisaalta etelässä, toisaalta Pohjanmaan tienoilla, runsasta. Idässä päivälämpötila on 15 asteen luokkaa.