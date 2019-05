Suomalaiset rajajääkärit lähtivät ylittämään Grönlannin jäätikköä – sitten tuuli yltyi 50 metriin sekunnissa ja horisontti katosi: ”Oikeasti alkoi pelottaa”

Kotimaa

Suomalaiset rajajääkärit lähtivät ylittämään Grönlannin jäätikköä – sitten tuuli yltyi 50 metriin sekunnissa j





Vaaralliseen matkaan valmistautuminen





Luontoäiti kuritti ryhmää heti kättelyssä









Koko matkan ajan oli vastatuulta tai sivutuulta. Laskimme, että ainoastaan matkan viimeiset 50 minuuttia oli myötätuulta.

Ensimmäinen välietappi, DYE-2 tuo hetken helpotuksen

Suomen lippu iskettiin salkoon DYE-3 asemalla, joka oli jäätynyt 1980-luvulle





Voitto häämöttää: ”Me teimme sen!”

Loppusaldo: Elämän paras kokemus

Elämäni paras kokemus, todella hieno.





