Kotimaa

Ilmatieteen laitos varoittaa rajusta ukonilmasta

Saitko komean kuvan tai videon ukkosista? Lähetä se tekstiviestillä numeroon 13456 tai WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019 https://api.whatsapp.com/send?phone=358406609019 .

Jutun videolla kuvaa Joensuun ja Savonlinnan perjantaisesta salamoinnista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy