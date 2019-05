Kotimaa

Lauantaina pilvet valtaavat taivaan – idässä jopa +21 astetta!

Aamupuolella Lapin sateet väistyvät pohjoiseen, ja itäisimmässä osassa maata tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä ja illalla kaakosta leviää maan etelä- ja keskiosaan sadealue. Hieman paikallisempia sateita leviää myös Kainuun yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Lapin kaakkoisosaan. Sade on paikoin runsasta.Idässä ukkostaa.Päivälämpötila on 12...17, aivan idässä pilvipeitteen rakoillessa 17...21, Pohjois-Suomen eteläosassa 10..14, Keski- ja Pohjois-Lapissa 4...8 astetta.Sunnuntaina äitienpäivänä syvä matalapaine sateineen ja voimakkaine tuulineen liikkuu maan keskiosan yli pohjoiseen.Päivällä sateet painottuvat pohjoiseen, aamulla vielä myös maan keskiosaan.Etelässä voi tulla jokunen paikallinen sadekuuro mutta sää muuttuu selkeämmäksi, iltaa kohti myös idässä.Päivälämpötila on lännessä ja maan keskivaiheilla 6...12, Uudellamaalla ja kaakossa 14...17, pohjoisessa 12...16, Luoteis-Lapissa 4...8 astetta.Maanantaina lännessä on pilvipoutaa, idässä aurinkoista. Pohjoisessa on pilvistä ja Lapissa sataa lännestä alkaen.Päivälämpötila on lännessä 7...10, idässä 13...16, pohjoisessa noin 5 astetta.