Kotimaa

Muistisairasta miestä etsitään Seinäjoella

64-vuotias mies katosi perjantaina iltapäivällä.

Seinäjoella Etelä-Pohjanmaalla on kadonnut muistisairas mies. Pohjanmaan poliisi kertoo, että 64-vuotias mies katosi Koskenalantieltä perjantaina hieman neljän jälkeen iltapäivällä.



Kadonnut mies on noin 178 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on siilitukka ja harmaa parransänki. Miehellä on yllään musta, puolipitkä ulkoilutakki ja mustat collegehousut, joiden vasemmassa lahkeessa lukee valkoisella Performance.



Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta hätänumeroon 112.