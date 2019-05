Kotimaa

Eurojackpotin päävoitot menivät Puolaan ja Saksaan – Suomeenkin mojovia summia

Toinen 45 miljoonan euron voitto menee Puolaan ja toinen samanlainen Saksaan, Veikkaus kertoo.5+1-tuloksia pelattiin 11 kappaletta: yksi Espanjassa, yksi Tanskassa, kaksi Tshekissä ja seitsemän Saksassa. Yhden osuman voitto-osuus on 994 790 euroa.Suomesta löytyi kaksi 5+0-tulosta. Toinen oli pelattu Mikkelin S-Stella-kioskissa ja toinen Vantaan Myyrmäen Citymarketissa. Voitto-osuus yhdelle 5+0-tulokselle on 66 331 euroa.Kierroksen 19/2019 oikeat numerot ovat 5, 7, 15, 19 ja 29. Tähtunumerot ovat 3 ja 8.Perjantai- Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -tuloksia osui yksi.asiakas oli pelannut rivinsä tuplana ja kuittaa 40 000 euroa. Oikea voittorivi on 9 8 7 6 5 5 4.Perjantain Lomatonnin oikea rivi on Moskova 60.