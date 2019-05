Kotimaa

Helsingin Kruununhaan kaduille ilmestyi yön tunteina jääkaappeja – taloyhtiö muisti heippalapulla

Helsingissä on aiemminkin jätetty jääkaappeja niille kuulumattomiin paikkoihin. Tuolloin kyseessä on ollut jätehuoltorikkomus.

