Oikeuskansleri: Suunnitteilla on uusi yhtiö, jonne THL:n rokotustutkimus siirrettäisiin: ”Julkinen uskottavuus pitää turvata”

Kotimaa

Oikeuskansleri: Suunnitteilla on uusi yhtiö, jonne THL:n rokotustutkimus siirrettäisiin: ”Julkinen uskottavuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006100379.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005738377.html

”Yhtiöittäminen eriyttäisi organisaatiosta”

THL: Muutokset eivät tapahdu hetkessä