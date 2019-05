Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Junnu on terve kun se angstaa

Kun

Hesarin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuitenkaan mikään muu ei vaikuta niin voimakkaasti nuoren hyvinvointiin kuin kotoa saatu tuki ja arvot.

Rajut

Jokaisen

olin lukiossa, olin jatkuvasti väsynyt ja kiukkuinen (koska valvoin joka yö kahteen antiikin internetin eli kirjan kanssa). Ajatukseni kiersivät usein kehää. Jotkin kokeet menivät todella huonosti.Viikonloppuisin notkuin kavereiden kanssa pikkukaupungin torilla ja yritin päästä väärennetyillä papereilla ravintolaan. Vedin salaa röökiä ja join lonkeroa, ja jos joku olisi kysynyt, niin olisin sanonut olevani erittäin ahdistunut muun muassa turkiseläinten kohtelusta, mutta ennen kaikkea siitä että en tiennyt yh-tään, mikä minusta tulisi isona.Se oli hienoa aikaa!kyselytutkimuksen mukaan mikään ei ole muuttunut: lukiolaiset ovat edelleen kevyesti sekaisin. Tulevaisuus ahdistaa ja koulu stressaa. Kaikkea on ihan liikaa. (Ja se onkin kieltämättä ongelma, jota isoukilla ei ollut. Hänen ei tarvinnut pohtia lähtisikö Thaikkuihin pariksi vuodeksi chillaamaan, vai perustaisiko oman vegaanisia skeittilautoja tuottavan start-upin. Ukki paineli valmiiksi tallattua latua pitkin duuniin tai opiskelemaan ja väisti rajattomuuden kirot.)Taivastelun ohella olisikin hyvä lukioikäisiä siitä, että angstaaminen kuuluu elämään kuin kännykkä milleniaalin kouraan. Lukiossa ollaan elämän isossa murrosvaiheessa: ei enää ihan lapsia, mutta ei vielä aikuisiakaan. Orastava vapaus kiehtoo ja pelottaa. Ilman merkittävää elämänkokemusta omien haaveiden ja paineiden suhteuttaminen todellisuuteen on epärealistista. Pelottaa.burnoutit ovat amerikkalaisten lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa tuiki tavallisia, samoin opiskelupaineista versoavat, itsetuhoiset ajatukset. Stanfordin yliopistosairaalaan perustettiin muutama vuosi sitten pilottiryhmä, näiden opiskelijoiden tueksi.Pilotin oleellisin osa on kerran viikossa järjestettävä ryhmäkeskustelu, jossa opiskelijat saavat kertoa paineistaan – mutta myös onnistumisista ja edistymisestä. Tämä laittaa ajattelemaan konseptin kopioimista kouluihin: voisiko lukiolaisille järjestää vapaamuotoisia stressirinkejä, jossa yhteisiä murheita pienennettäisiin puhumalla?Kouluun toki kohdistetaan jo muutenkin raivokkaita odotuksia. Opettajan pitää olla valmentaja, viihdyttäjä ja psykoanalyytikko, joka tarjoaa pikku Jade-Muumille räätälöityjä concierge-palveluja.Tähän nähden vanhemmilta edellytetään julkisessa keskustelussa olemattoman vähän, ilmeisesti siinä pelossa, että joku vastuunsa ulkoistanut epäkasvattaja täyttää Wilman itkullaan.Kuitenkaan mikään muu ei vaikuta niin voimakkaasti nuoren hyvinvointiin kuin kotoa saatu tuki ja arvot. Voisiko sen joku sanoa ihan reilusti ääneen? Voiko olla niin, että joskus nuorta painostava ”yhteiskunta” löytyykin ihan sieltä kotoa, olohuoneen sohvalta?väsyneen ja ahdistuneen tunteet ovat kokijalleen tosia, mutta kun nuori kärsii ajoittaisista negatiivisista tunteista, tekee melkein mieli taputtaa. Miksi?Koska varjot kertovat elämästä paljon hyvää: ponnistelen jotain tärkeää kohden, ja koen siksi epämukavuutta. En ole turta, mikä tarkoittaisi henkistä katastrofia. Olen elossa – niin kauan, että ehdin varmasti vielä keksiä, mitä kaikkea minusta tulee isona.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.