Poliisi ampui karanneen Dobby-koiran Lahdessa – ihmisiä purrut lemmikki kuoli lasten leikkipaikalle

poliisilaitos sai 4.5.2019 illalla ilmoituksen koirasta, joka juoksee vapaana Lahden Sykekadulla.Poliisin saaman ilmoituksen mukaan koira oli purrut kahta sivullista ihmistä. Toinen oli viety sairaalaan saamaan hoitoa puremaansa, poliisi tiedotti tänään.Paikalle tullessaan poliisipartio näki koiran juoksentelevan haukkuen ympäriinsä. Koiran omistaja ja partio yrittivät saada koiraa kiinni puolentoista tunnin ajan.– Tilanteen aikana koira oli käyttäytynyt uhkaavasti hyökkäillen paikalla olevien ihmisten kimppuun, komisario Ari Turunen https://www.is.fi/haku/?query=ari+turunen kertoo.Partio soitti yleisjohtajalle saadakseen ohjeita. Tämä päätti, että jos koira aiheuttaa vaaraa eikä asiaa muulla tavoin saada haltuun, viime kädessä eläin voidaan lopettaa. Siihen antaa toimivallan poliisilain luvun 2 pykälä 16.Tiedotteen mukaan poliisi kertoi omistajalle, että jollei koiraa saada kiinni, se joudutaan lopettamaan.Kiinniottoyrityksen aikana koira hyökkäsi poliisia kohden, jolloin poliisi lopetti sen ampumalla.Sosiaalisessa mediassa laajalle levinneessä kirjoituksessa kerrotaan, että Dobby-koira kuoli lasten leikkipaikalle omistajansa silmien edessä. Omistaja vahvistaa, että kirjoituksen tiedot pitävät paikkansa.

Eikö koiraa olisi voinut tainnuttaa?

– Poliisilla ei ole koiriin tarkoitettuja tainnutusvälineitä käytössä, Turunen kommentoi Ilta-Sanomille.

Toimiko poliisi oikein?

– Näillä tiedoilla mitä minulla nyt on, poliisi on toiminut lain mukaan.Poliisin tehtävänä on turvata yleinen järjestys ja turvallisuus, Turunen muistuttaa.– Näillä tiedoilla mitä minulla on käytössäni poliisi on toiminut siten, että yleinen turvallisuus ollaan saatu palautettua.on tehnyt koiran omistajasta rikosilmoituksen. Häntä epäillään eläimen vartioimatta jättämisestä.Taajamassa koira tulee pitää kytkettynä niin, että se on omistajansa hallinnassa.