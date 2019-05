Kotimaa

Poliisi epäilee: Mies heitti toisen ylimmän kerroksen parvekkeelta Korsossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Uudenmaan poliisilla on tutkinnassa Vantaan Korsossa keskiviikkoiltana 8.5. noin klo 22.05 tapahtunut väkivallanteko, missä vuonna 1998 syntyneen miehen epäillään heittäneen vuonna 2001 syntyneen miehen alas kerrostalon ylimmän kerroksen parvekkeelta.Uhri sai putoamisen seurauksena sairaalahoitoa vaativia vammoja. Epäilty tekijä tavoitettiin reilu tunti teon jälkeen ja hän on nyt poliisin huostassa.Epäilty ja uhri ovat ennestään tuttuja. Alkoholilla on osuutta tapahtumaan.Epäilty on tänään perjantaina 10.5. vangittu Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa epäiltynä tapon yritykseen.Tapauksen tutkinta jatkuu Itä-Uudenmaan poliisissa ja poliisi ei tässä vaiheessa tiedota tapauksesta enempää.