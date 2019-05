Kotimaa

Tulitti Helvetin enkelien kerhotilaa rynnäkkökiväärillä – hovioikeus kovensi tuomion ehdottomaksi

Helvetin enkeleiden

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lappeenrannan kerhotilaa tulitettiin ohi ajavasta autosta rynnäkkökiväärillä viime vuoden toukokuussa. Itä-Suomen hovioikeus muutti 11 laukausta ampuneen miehen ehdollisen tuomion ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi. Rangaistuksen pituus on vuosi ja yhdeksän kuukautta.– Ottaen huomioon myös miehen aikaisemman rikollisuuden, hovioikeus päätyy siihen, että tämä vankeusrangaistus on määrättävä ehdottomaksi.tuomittiin vaaran aiheuttamisesta ja kahdesta ampuma-aserikoksesta.Autoa ajanut mies tuomittiin käräjillä ja hovissa vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.Kolmas mies sai käräjillä vaaran aiheuttamisesta puolen vuoden ehdollisen, mutta hovi kuitenkin vapautti hänet syytteestä.– Kun pelkästään passiivisena auton kyydissä olemisen ei voida katsoa edistäneen rikosta, miestä vastaan ajettu syyte ja siihen perustuvat muut vaatimukset on hylättävä, tuomiossa sanotaan.