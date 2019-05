Kotimaa

Tähän tyssäsi Oodin odotetun terassin avaaminen: Kaiteen alla oleva rako on kymmenen senttiä liian korkea

Helsingin keskustakirjasto Oodi on kerännyt kehuja ulkomaita myöten ja kävijät ovat löytäneet kirjaston. Myönteiseen tunnelmaan tuli takaisku, kun Oodin terassia ei voitukaan avata vapun jälkeen, kuten suunniteltiin. Syynä oli se, että kaiteen alla oleva rako on kymmenen senttiä liian korkea.Ilta-Sanomat kysyi projektinjohtajalta, mikä meni vikaan.

Kaiteen alla oleva rako on kymmenen senttiä liian korkea. Terassia ei voida siksi avata. Miten asia huomattiin?

– Vian totesivat yhdessä projektiarkkitehti ja urakoitsija YIT. He huomasivat, että verkko antaa sen verran myöten, että alas tulee noin 10 sentin rako, projektinjohtaja Erkki Huitti https://www.is.fi/haku/?query=erkki+huitti Helsingin kaupungilta kertoo.

Olisiko rakennuttajan tai rakennusvalvonnan pitänyt nähdä ongelma, kun teknisiä piirustuksia esiteltiin ja vastaanotettiin?

– Suunnitelmissa rako on oikeanlainen, kaiteen verkon ja vaijerin asennuksen yhteydessä alareuna jää kaarelle, joka aiheuttaa isomman raon alareunaan. Alareuna on ollut osittain lumenpeitossa lopputarkastuksessa, joten rako on huomattu vasta jälkeenpäin, hän sanoo.

Miten asia nyt hoidetaan, jotta se tulee korjatuksi?