Uhanalaisen kalan pyytämisestä voi nyt joutua pulittamaan tuhansia euroja

ja taantuneiden kalalajien pyytäjä voi joutua maksamaan valtiolle jopa useiden tuhansien eurojen korvaussumman.Maa- ja metsätalousministeriön vahvistamat suojeluarvot koskevat lohta, järvilohta, ankeriasta, nahkiaista, taimenta, harjusta, nieriää, jokirapua sekä mereen laskevassa joessa tai purossa olevaa siikaa. Suojeluarvoja on yhteensä 23, joista alhaisin on 50 euroa ja korkein 7 510 euroa.Esimerkiksi Itämeren lohen arvoksi on laskettu enimmillään 3 470 euroa ja mereltä pyydetylle taimenelle 3 260 euroa. Aiemmin mainittu 7 510 euron arvo koskee järvilohta Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä.Uuden seuraamuksen tavoitteena on tehostaa kalalajien pyyntimitta-, rauhoitus- ja saaliskiintiösäännösten noudattamista. Ministeriön mukaan tähänastiset seuraamukset laittomasta kalastuksesta ovat olleet liian vähäiset ja siksi tehottomat. Esimerkiksi vaelluskalakantojen elinolojen parantamiseen tähdänneet kalliit toimenpiteet ovat joissakin tapauksissa menneet täysin hukkaan laittoman kalastuksen takia.perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin siitä, miten kalliiksi suojeluyksikön korvaaminen uudella vastaavalla yksiköllä tulee. Arvot perustuvat kunkin kalayksikön suojelun tarpeeseen, uusiutumiskykyyn ja lisääntymisikäisen kannan kokoon.