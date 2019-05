Kotimaa

Viikonloppuna hätyytellään 20 asteen rajaa

Kaakosta leviää Suomeen sateita, jotka ovat paikoin runsaita. Aamulla sataa jo maan itäosassa.Illalla etenkin maan itäosassa voi ukkonenkin jyrähdellä.Päivälämpötila on laajalti 10 – 15 asteen välillä Lappia myöten, sateisimmilla alueilla on 5 - 10 astetta.Lauantaina tuuli on heikkoa, sää on epävakaista ja enimmäkseen pilvistä.Aamulla sää on sateista pohjoisessa. Myöhemmin päivän kuluessa kuurosateet ovat mahdollisia eri puolilla maata. Illalla kaakosta leviää runsaita sateita maan itä- ja keskiosaan, myöhemmin myös pohjoiseen.Sateiden yhteydessä ukkostaa paikoin.Päivälämpötila on laajalti 13 – 17 asteen välillä, Pohjois- ja Länsi-Lapissa 5 - 10 astetta. Itärajan aurinkoisilla paikoilla ylletään 20 asteen lukemiin.Sunnuntaina tuuli on voimakasta ja sää sateista maan pohjoisosassa.Maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu aurinkoisemmaksi.Päivälämpötila on etelässä 15 – 20 asteen välillä, pohjoisessa enimmäkseen 7 - 14 asteen välillä.