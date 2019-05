Kotimaa

Suomalaiset sääprofeetat ennustavat: Kesästä tulee kaunis ja lämmin





Kokenut säämies





Toukokuun tärkeimpiin puheenaiheisiin kuuluu, millainen kesän säästä tulee. Yhden näkökulman asiaan tarjoavat kokeneet itseoppineet sääprofeetat eli kansanmeteorologit. Kolme osuvista ennusteistaan tunnettua kansanmeteorologia kertoo ennusteensa kesän 2019 säästä.– Yleisesti näyttää siltä, että kesästä on tulossa mukavan lämmin. Tilastojen perustella keväät ovat lämmenneet, mikä kertoo ilmastonmuutoksesta. Seuraan tilastoja ja perustan ennusteeni niihin ja omiin havaintoihini, Joensuussa asuva Eero Könönen https://www.is.fi/haku/?query=eero+kononen kertoo.Hän lupaa mukavaa juhannussäätä.– Vaikka ihan helteitä ei voi luvata, esimerkiksi maan keskiosissa ja pääkaupunkiseudulla on noin 20 astetta juhannuksen aikaan. Paras lomakuukausi on heinäkuu. Parhaat lomasäät ovat todennäköisesti 25.7.–5.8.Könösen mukaan hellejaksoja on luvassa kesällä, mutta samalla ukkoskuurojen mahdollisuus kasvaa.– Ukkoskuurot ovat todennäköisimpiä heinäkuussa, mutta mitään kovia tai yleisiä kuuroja ei ole luvassa, hän sanoo.Rannikkoseudulla, kuten Vaasan, Turun ja Helsingin seuduilla sää jatkuu pitkään lämpimänä, kun meri on lämmin. Hellepäiviä ei ole silti siellä sen enempää kuin muuallakaan, hän kertoo., kempeleläinen Jorma Alasimonen https://www.is.fi/haku/?query=jorma+alasimonen uskoo hänkin, että kesästä on tulossa kaunis ja lämmin.– Juuri keskiviikkona laitoin muistiin ennusteen perusteet ja tällä kertaa ennuste on helppo muistaa, sillä tulossa on intiaanikesä, hän kertoo.Intiaanikesästä puhutaan, kun lämmin sääjakso tulee tulee uudelleen syyskylmien jo alettua.

Mihin ennusteesi perustuu?

– Enhän minä näitä vaarilta saatuja päteviä neuvoja paljasta, mutta hieno kesä on tulossa, hän kertoo.

Mitä tämä tarkoittaa? Onko tulossa siis lämpimämpi sää kuin viime kesänä?





Toinen kokenut