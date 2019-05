Kotimaa

Evan, 29, kauhea kertomus Suomesta: Luopui hunnusta – raju kunniaväkivalta alkoi heti

Eva Tawasoli

Kunniaväkivalta

Helsingin

Fyysinen väkivalta oli rajua, sillä minua esimerkiksi riepoteltiin hiuksista ja potkittiin maassa.





Terveydenhoitajaksi

Tawasoli

Omalla kohdallani muutos tapahtui valitettavasti vasta, kun hyppäsin sillalta alas.

Kymmenittäin naisuhreja joka vuosi

Suomessa

Esimerkiksi perheen pojan seurustelu ennen avioliittoa voi mennä läpi, kun taas tytön tapauksessa se saattaa johtaa vakavaan väkivaltaan tai sen uhkaan

Patriarkaalisia

Vuoden

Ihmisoikeusliitto: Tapaukset lisääntyneet selvästi

Ihmisoikeusliitto

Tapauksia on alkanut tulla selvästi aiempaa enemmän ilmi