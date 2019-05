Äiti toi lapsen Suomeen ilman isän lupaa – oikeus katsoo, että viisivuotias pitää palauttaa välittömästi Ruotsiin

Kotimaa

Äiti toi lapsen Suomeen ilman isän lupaa – oikeus katsoo, että viisivuotias pitää palauttaa välittömästi Ruots

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapsi oli joutunut näkemään väkivaltaa

Oikeus: Äiti voi muuttaa lapsen kanssa

Suomeen ilman isän lupaa tuodun lapsen pitää palata Ruotsiin, vaikka isä ei pystyisikään huolehtimaan tästä. Helsingin hovioikeus päätti torstaina Haagin sopimuksen nojalla, että viisivuotias lapsi pitää palauttaa välittömästi viralliseen kotimaahansa.Suhteensa ajan Ruotsissa asuneet lapsen äiti ja isä erosivat lopullisesti viime vuoden keväällä. Loppuvuodesta äiti ilmoitti isälle puhelimitse muuttaneensa pojan kanssa Suomeen. Äiti katsoi olleensa tosiasiallisesti lapsen yksinhuoltaja ja isän tavanneen lasta vain satunnaisesti. Äiti perusteli lapsen viemistä myös isän väkivaltaisuudella ja alkoholinkäytöllä.– Lapsi oli altistunut henkisille vaurioille Ruotsissa. Hänen palauttamisensa Ruotsiin oli siten vastoin lapsen etua, äiti sanoi oikeudelle toimittamassaan vastauksessa.Isä kiistää olleensa väkivaltainen ja vetoaa siihen, ettei hän lapsen vanhempana ole antanut lupaa Suomeen muutolle. Hänen mukaansa tapaamiset olivat säännöllisiä.Hovioikeuden mukaan isän uhkaavasta käytöksestä oli merkintöjä Ruotsin sosiaalitoimen asiakirjoissa. Mies oli muun muassa tuomittu sakkorangaistukseen vahingonteosta, kun hän oli rikkonut ikkunan päästäkseen äidin ja lapsen luokse.Asiakirjojen mukaan sosiaalitoimessa oli herännyt huoli lapsesta vanhempien välillä olleiden useiden väkivalta- ja ristiriitatilanteiden takia. Selvitysten perusteella Ruotsin viranomaiset olivat päätyneet siihen, että lapsella ei kuitenkaan ollut vaaraa.– Jatkotoimenpiteille ei ole tarvetta, ottaen huomioon, että vanhemmat ovat eronneet, minkä on arvioitu olennaisesti alentaneen riskiä sille, että lapsi joutuisi todistamaan väkivaltaa tai muita konflikteja vanhempiensa välillä, Ruotsin sosiaalitoimi oli päättänyt.Hovioikeus katsoo torstaina antamassaan päätöksessä, että vanhempien eron jälkeen isän käytös ei ole vaarantanut lapsen hyvinvointia.– Asiassa ei ole osoitettu riittävällä todennäköisyydellä, että olisi olemassa vakava vaara, että palauttaminen saattaisi lapsen alttiiksi ruumiillisille tai henkisille vaurioille taikka että lapsi muutoin joutuisi sietämättömiin olosuhteisiin.Lapsen edun vaatiessa äiti voi oikeuden mukaan halutessaan muuttaa lapsen kanssa.Hovioikeus huomauttaa, että Haagin sopimuksen tarkoitus on turvata luvattomasti asuinvaltiostaan viedyn lapsen pikainen palauttaminen. Sen soveltamisessa ei tutkita sitä, miten lapsen huolto olisi lapsen edun kannalta parhaiten ratkaistava, päätöksessä sanotaan.– Tässä tapauksessa on kysymys palauttamisesta Ruotsiin, jossa on toimiva lastensuojelujärjestelmä, jonka toimien piirissä lapsi on jo aikaisemmin ollut, oikeus toteaa.