Presidentti Niinistö kehottaa äänestämään EU-vaaleissa: ”Eurooppa on paras idea, joka meillä on koskaan ollut”

Alla koko vetoomus:

Eurooppa on paras idea, joka meillä on koskaan ollut

Me olemme kaikki eurooppalaisia

Meidän Eurooppamme pystyy kohtaamaan haasteet yhdessä

Haluamme vahvan ja yhtenäisen Euroopan