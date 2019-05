Kotimaa

Viikonloppu alkaa epävakaisena – Suomen itäpuolella sää lämpenee voimakkaasti

Sää on poutainen, mutta lännessä ja pohjoisessa on pilvistä.Iltapäivällä selkeintä on idässä, pilvisintä puolestaan pohjanmaan tienoilla. Pilvisyys on laajalti yläpilveä, jolloin sää voi yleiskuvaltaan olla melko aurinkoista. Pohjoisessa on niin selkeän kuin melko pilvisenkin sään alueita.Lämpöolot ovat vuodenajalle tavanomaiset. Helsingissä meri viilentää, etenkin aivan rannikkoa. Myös suurilla järvillä on samanlaista paikallista vaikutusta. Pohjoisessa lämpötilat ovat myös tavanomaisia.Perjantaina jo aamulla maan itäosaan leviää sadealue, joka suuntaa etenkin Kainuun yli kohti Lappia. Sade käväisee myös Oulun seudulla. Iltapuolella idässä tulee vielä sadekuuroja. Aurinkoisinta on isossa osassa Lappia.Lauantaina etenkin maan koko itäisimmän osan yli liikkuu kuurosadealue pohjoiseen. Selvästi paikallisempia sadekuuroja tulee laajalti eri puolilla maata, pilvisyys on enimmäkseen runsasta. Ukkonen on sadekuurojen yhteydessä mahdollinen.Euroopassa on perjantaina laajalti epävakaista, kuurosateet ovat kuitenkin paikallisia. Aurinkoisinta ja poutaisinta on Välimerellä. Lämpimintä, jopa yli 30 astetta, on Etelä- Espanjassa. Myös Suomen itäpuolella sää lämpenee voimakkaasti.